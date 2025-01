A retenção provoca trânsito lento na Via Expressa

Uma colisão entre um caminhão e uma carreta causa retenção no trânsito da Via Expressa Juscelino Kubitschek, na altura dos bairros Parque São João e Beatriz, em Contagem, no sentido Belo Horizonte, na Região Metropolitana de BH, na manhã desta segunda-feira (20/1).





Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, a Transcon, a colisão ocorreu entre uma carreta e um caminhão guincho, entre as faixas da esquerda e central da via.





As faixas estão bloqueadas e os veículos transitam pela faixa da direita e pela faixa do acostamento.





Até o momento, não há previsão de retirada dos veículos e as faixas seguem bloqueadas.





Não há informação sobre feridos.





Matéria em atualização.