Vacina contra a gripe começa a ser aplicada na segunda-feira (31/3) em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte se antecipou e vai iniciar a campanha de vacinação contra a gripe na segunda-feira (31). As aplicações estavam previstas para começar em 7 de abril. Em um primeiro momento o imunizante estará disponível para crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; idosos; gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto.

As doses de vacina estarão disponíveis em todas as regionais da cidade, sendo nos 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em seis pontos extras. Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser verificados no portal da Prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital, o público alvo têm mais chances de apresentar complicações pela infecção do vírus influenza, podendo levar a situações mais graves e, até mesmo, ao óbito. Cabe destacar que o imunizante contra a gripe é trivalente e previne contra três vírus, o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B.

“Para garantir a proteção das pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte adiantou o início da campanha, que estava prevista para começar em 7 de abril. Além disso, definimos locais extras para a aplicação das vacinas. Tudo isso para facilitar o acesso da população elegível neste momento é garantir que todos possam ser imunizadas”, ressaltou a subsecretária de Promoção Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde e previstos na campanha para receber a dose, como profissionais de transporte e das forças de segurança, além de professores e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, por exemplo, serão convocados gradativamente. O chamamento será realizado de acordo com o quantitativo de doses que forem repassadas ao município.

Documentos necessários

No momento da aplicação da dose é necessário que os grupos convocados apresentem um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. As puérperas devem estar com a certidão de nascimento do bebê ou registro do hospital onde ocorreu o parto.

Vacinação de rotina

O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a gripe ao calendário básico de vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos e gestantes. Assim, a imunização desses públicos será realizada durante todo o ano, e não somente durante a campanha de vacinação.

Para realizar as aplicações nesses grupos de forma rotineira, o município dependerá do envio de doses de vacina contra a gripe, por parte do Ministério e do Estado, para manter o abastecimento das unidades.