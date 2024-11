Garota fará exames no IML para analisar se houve violência sexual

Um homem foi preso, neste domingo (3/11), por ter sido flagrado se masturbando enquanto sua filha de 2 anos tomava banho em um hospital de Sorocaba, no interior de São Paulo. A criança estava na instituição de saúde por ter ingerido chocolate com drogas, conforme relatado no boletim de ocorrência.





O crime foi flagrado por uma das técnicas de enfermagem do hospital enquanto verificava o motivo da demora dos dois. Como consta no boletim, a porta estava trancada, impedindo a entrada da enfermeira no banheiro, que teve de conferir a situação pela janela.





Menina fará exame

Os policiais foram acionados, levando o homem preso em flagrante para a Delegacia da Mulher (DDM), onde teve a prisão convertida em preventiva. A garota passará por exames no Instituto Médico Legal (IML) para analisar se houve alguma violação sexual.





A Prefeitura de Sorocaba informou ao portal g1 que o Conselho Tutelar acompanha o caso e a criança se encontra sob responsabilidade de uma tia - não há informações sobre a mãe da menina. Segundo o órgão, não há registros anteriores de denúncias envolvendo a garota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice