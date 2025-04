Vídeo: homem de calcinha é filmado se masturbando em quiosque na praia

Um homem vestindo apenas uma calcinha cor de rosa foi flagrado se masturbando em um quiosque em uma praia de Mongaguá (SP). O caso aconteceu durante a madrugada do dia 7/4, mas só agora a história veio à tona. Ele foi identificado pela Polícia Civil, mas nenhuma denúncia contra ele foi registrada até o momento.

No vídeo, o homem aparece em um local coberto, tocando as partes íntimas enquanto olha para a Avenida Governador Mário Covas Júnior, na orla da praia. As câmeras de monitoramento do quiosque também registraram ele andando de roupa íntima.

De acordo com jornais locais, comerciantes da região relataram que o homem costuma circular pela praia e se masturbar enquanto observa mulheres. Há relatos de que ele já fez o ato obsceno em público.

A Polícia Civil orienta que eventuais testemunhas e vítimas registrem boletim de ocorrência em uma delegacia. Caso ocorra a denúncia, o homem,que não teve a identidade revelada, pode responder por importunação sexual.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil de Mongaguá não registrou nenhuma ocorrência sobre o caso. O município informou que a Secretaria Municipal da Segurança acionou a Polícia Civil “para dar andamento às investigações sobre o caso”.

O que é importunação sexual?

De acordo com o Código Penal brasileiro, importunação sexual é o crime caracterizado por praticar ato libidinoso (de caráter sexual), na presença de alguém, sem sua autorização e com a intenção de satisfazer lascívia (prazer sexual) próprio ou de outra pessoa. Podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, como apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público.

Se condenado, o agressor pode pegar de um a cinco anos de prisão. Em caso de importunação sexual, faça uma denúncia do crime.

Vítimas e testemunhas podem registrar um Boletim de Ocorrência ligando para o 190 (Polícia Militar) ou o 180 (Central de Atendimento à Mulher). Outra alternativa é ir até uma delegacia, preferencialmente uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).