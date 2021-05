Homem seminu é preso em flagrante por praticar atos obscenos em BH

Umde 54 anos foi preso em, pela Guarda Civil Municipal de BH, no início da tarde desta terça-feira (25/5) por exibir os órgãos sexuais e se masturbar em público na Avenida José Cândido da Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Homem foi levado para a Deajec da Polícia Civil, no Bairro Gameleira

Segundo a Guarda Municipal, uma mulher de 31 anos parou a viatura que fazia patrulhamento de rotina no local e informou aos agentes que havia um homem, se exibindo para as mulheres que passavam pela Via 710.