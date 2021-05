Prefeitura de BH doa terreno, e PMMG vai construir batalhão em Venda Nova

Polícia Militar vai ter nova sede em Venda Nova; terreno foi repassado pelo poder Executivo belo-horizontino (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 25/5/13)

(PMMG) vai poder construir nova sede para o seu 49° batalhão. A(PBH) oficializou, nesta terça-feira (25/5), a doação, à corporação, de terreno no Bairro Mantiqueira, Venda Nova. A ideia é que o espaço seja utilizado para erguer um prédio para substituir a atual central, que fica no Bairro São João Batista, na Pampulha.O repasse do lote foi acertado em reunião entre o prefeito belo-horizontino, Alexandre(PSD), e representantes das forças policiais. O terreno, de cerca de 3 mil metros, está no entorno da AvenidaSegundo o coronel Webster Wadin, comandante do policiamento da capital, a atual sede do 49°é muito precária. Por isso, há necessidade de nova construção, em terreno de maiores proporções. A obra é objetivo da PMMG há mais de uma década.“A gente necessita desse espaço maior. Precisamos ter o conforto necessário aos militares”, sustentou. “Conseguiremos diminuir mais os nossos índices criminais”, projetou o oficial.Estimativas da PMMG apontam que a nova sede deve custar cerca de R$ 3 milhões. Parcerias com a iniciativa privada são mecanismos pensados para custear a obra. Se houver viabilidade financeira, a construção pode começar já em junho.A PBH acertou, ainda, a doação de nove ônibus para transporte das tropas militares.Dados da polícia apontam que, apenas neste ano, a corporação promoveu mais de 131 mil operações, como as blitz por causa da lei seca. A corporação atua, ainda, para coibir pontos de aglomeração na cidade. A fiscalização ocorre por causa da pandemia de COVID-19.