Mulher procurada há 4 anos é presa pela PF ao se inscrever em concurso

Polícia Federal de Uberlândia cumpriu mandado da Justiça de São Paulo (foto: Vinícius Lemos/Esp. EM) Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, suspeita de fornecer medicamento não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para emagrecimento.

A ação foi em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ela era procurada há quatro anos e foi encontrada depois se inscrever em um concurso público.

A PF de Uberlândia foi quem executou a prisão e, segundo o delegado chefe da corporação, Almir Soares, o mandado foi expedido em 2017 pela Justiça Estadual da Comarca de Bebedouro (SP).



A suspeita e outras duas pessoas foram denunciadas pela falsificação de produto para emagrecer sem registro na Anvisa.



Ela fornecia esses produtos para revendedores fora da cidade do Pontal do Triângulo e o esquema foi descoberto pela Polícia Civil paulista, que chegou a apreender medicamentos que seriam comercializados na cidade de Bebedouro (SP).



As outras duas pessoas já foram presas e condenadas a um ano de detenção em regime aberto.



A mulher, que mora em Ituiutaba, não foi encontrada pela polícia durante as investigações. Há poucos meses, contudo, ela foi detectada por ter feito inscrição em um concurso público de nível nacional e acabou sendo detida pela PF de Uberlândia.

“Após a prisão, ela foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Ituiutaba para os registros de praxe e encaminhamento dela ao presídio”, disse Almir Soares.