Carga de caminhão de carne é furtada em Sabará

No momento do registro da ocorrência, a quantidade levada ainda não havia sido contabilizada (foto: Pixabay) caminhão frigorífico na madrugada desta terça-feira (25/5) e furtou peças de carne. O crime ocorreu na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A polícia trabalha para localizar a dupla que arrombou umfrigorífico na madrugada desta terça-feira (25/5) e furtou peças de. O crime ocorreu na, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Ao olhar para um dos retrovisores, ele viu uma Fiorino branca atrás do caminhão e dois homens, um deles carregando uma peça de carne.





Para assustar os ladrões, ele acionou a buzina e ligou a ignição. Os homens entraram no veículo menor e fugiram.





De acordo com a PM, eles quebraram o lacre e forçaram uma das portas do baú do caminhão com um objeto semelhante a um pé-de-cabra. No momento do registro da ocorrência, o prejuízo ainda não havia sido contabilizado, o que dependia da chegada dos proprietários da carga.





A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará.