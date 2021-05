Cidades do Triângulo e Alto Paranaíba retomam vacinação de grávidas

Em Uberlândia, a vacinação de grávidas e puérperas acontece na Arena Sabiazinho (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) Uberlândia, Araguari e Patos de Minas retomaram nessa terça-feira (25/5) a imunização de grávidas e puérperas contra a COVID-19.



A vacinação do grupo havia sido Pfizer/Comirnaty. As cidades de, Araguari e Patos de Minas retomaram nessa terça-feira (25/5) a imunização de grávidas e puérperas contra a COVID-19.A vacinação do grupo havia sido suspensa depois de recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a o uso da vacina da AstraZeneca/Fiocruz em gestantes . Agora, elas estão sendo vacinadas com o imunizante/Comirnaty.

Uberlândia recebeu 3.510 doses da vacina da Superintendência Regional de Saúde (SRS) nesta terça-feira (25/5) e segue a imunização até quinta-feira (27/5) para mulheres do grupo na Arena Sabiazinho.

A prefeitura reiterou que as gestantes e mulheres no período de pós-parto que podem se vacinar neste momento são as que têm comorbidades.



O formulário padrão preenchido no momento do cadastro e assinado pelo médico deverá ser, obrigatoriamente, apresentado fisicamente no ato da vacinação.



Qualquer outro documento não será aceito. A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS) ou por e-mail.

Já Araguari vai aplicar as 1.710 unidades da Pfizer em duas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF): Paraíso e Maria Eugênia.



As unidades ficam nos dois extremos da cidade e têm sala de vacina refrigerada para garantir a segurança no manuseio e aplicação das doses.



A vacinação das mulheres vai ocorrer entre 8h e 16h. A convocação neste caso será feito por telefone.

Vacinação em Patos de Minas O município de Patos de Minas também recebeu 1.710 doses do imunizante da Pfizer e a prefeitura divulgou o cronograma de vacinação para grávidas e puérperas.



Todo o grupo será imunizado com a primeira dose nesta terça-feira. É obrigatório entregar laudo médico original atestando a gravidez e serão priorizadas aquelas que têm comorbidades.



Patrocínio também recebeu doses da vacina e está elaborando o cronograma de imunização.



Em 10 de maio, a Anvisa deu a orientação para suspensão da aplicação da AstraZeneca em gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, pois esta aplicação não estava prevista na bula do imunizante.“A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)”, dizia o comunicado oficial.

