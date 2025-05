MG: bandidos fazem pedido falso, assaltam entregador e levam dez sanduíches

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um entregador de lanches, de 20 anos, foi assaltado durante o delivery de um pedido falso na madrugada deste sábado (3/5) no bairro Cidade Nova, em Curvelo, Região Central de Minas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que saiu para fazer a entrega de um pedido de cinco lanches para um homem de nome Jhonata, no número 65 da Rua Saul Pinto.

Porém, durante o serviço, o entregador verificou que não havia a numeração indicada na rua da entrega e que vizinhos não conheciam um morador com o nome “Jhonata”.

Ao passar pela rua, ele foi abordado por um grupo de quatro indivíduos que anunciou o assalto. De acordo com a vítima, os suspeitos estavam com camisas amarradas na cabeça, tapando o rosto e que um deles estava com uma arma de fogo.

Na ação, os assaltantes levaram R$ 1 mil, dez sanduíches, dois cartões e um celular. Depois do crime, o grupo fugiu em direção a um matagal. A polícia fez rastreamento no local, mas ninguém foi preso.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.