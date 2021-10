Lancha à deriva é resgatada por Bombeiros em represa

Tripulantes à deriva em lancha foram encontrados por drone dos Bombeiros (foto: CBMMG)

Imagem térmica do drone dos Bombeiros conseguiu localizar a lancha à deriva e seus seis tripulantes (foto: CBMMG)

Uma lancha e um jet ski com seis tripulantes ficaram à deriva na Represa de Nova Ponte, em Santa Juliana, na Região do Alto Paranaíba, e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na noite deste sábado (02/10).Por volta das 21 horas uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada via 193 com a finalidade de realizar buscas às embarcações com 6 pessoas, sendo uma delas uma criança de 3 anos e cinco adultos na Represa de Nova Ponte no leito do Rio Araguari.O irmão de uma das pessoas à deriva informou aos bombeiros que havia entrado em contato telefônico informando que houve um princípio de incêndio na embarcação em que se encontrava e que após extinguirem as chamas iriam se deslocar de volta ao cais de partida.Essa pessoa deslocou-se na frente da lancha com um jet ski, mas o combustível acabou. Após atracar em um rancho próximo e usar uma canoa com motor de popa, tentou retornar à lancha para verificar a situação dos demais tripulantes, mas não localizou mais a lancha, no percurso até o cais.Com equipamentos de mergulho e um drone com câmera térmica, uma equipe de bombeiros militares rastreou os navegantes à deriva. A cerca de 1,5 quilômetro do local da decolagem do drone, a embarcação perdida foi encontrada, com auxílio de uma câmera termal. Com um farol de buscas, foi possível visualizar a tripulação, que acenou para a aeronave pedindo socorro.Um

Um jet ski de propriedade da família dos socorridos e que estava na margem da represa se deslocou até a posição da lancha, que foi encontrada e rebocada até o cais.



De acordo com o CBMMG, a embarcação encontrava-se íntegra e a tripulação sem feridos. "Segundo informações do condutor, a embarcação apresentou problemas mecânicos e não conseguiu seguir viagem de volta ao ponto de saída. A embarcação ficou à deriva desde às 18h30 e foi localizada por volta das 22h30, sendo que a tripulação possuía suprimentos de alimentação suficientes para o período em que permaneceram desaparecidos", informou o CBMMG.