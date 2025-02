Nikolas é criticado por atribuir insegurança do Rio a Paes e poupar Castro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de críticas nas redes sociais após responsabilizar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pelos problemas de segurança pública na cidade, sem mencionar o governador Cláudio Castro (PL), seu correligionário e chefe das forças estaduais de segurança.



Nikolas compartilhou um vídeo, nessa quarta-feira (12/2) de uma mulher abaixada em meio a uma rodovia durante uma troca de tiros. Sem contextualizar as imagens, o parlamentar ironizou a cena. “Ainda bem que o prefeito do RJ providenciou o show da Lady Gaga no Carnaval”, em referência ao evento anunciado recentemente por Paes que será realizado em maio, na Praia de Copacabana.



O prefeito da cidade confirmou, nessa quarta-feira (13/2), o show da cantora pop Lady Gaga na Praia de Copacabana, assim como o espetáculo da Madonna, no ano passado.



A publicação gerou reações de internautas, que cobraram do deputado uma postura semelhante em relação ao governador. "Até onde sei a principal responsabilidade no "enforcement" em matéria de segurança pública é das forças estaduais (PM e PC), que estão sob a responsabilidade do governador do estado que, coincidência ou não, é do mesmo partido que o seu. Vai cobrar a responsabilidade dele não?", questionou um usuário.

Outro lembrou o histórico político da família Bolsonaro no estado. "Esse é o estado onde a família Bolsonaro está sendo eleita faz 30 anos. A única coisa que Bolsonaro fez no Rio foi ser roubado e ainda levarem a sua arma, que ele jura que é pra autodefesa", disse.

A opinião foi compartilhada por outro internauta. "Isso é o resultado de mais 20 anos de governos de direita no estado com um aumento significativo de milicianos que alavancaram suas "carreiras" com a benção da família Bolsonaro. Ah! As forças de segurança são subordinadas ao governador que é mais uma cadela de direita bolsonarista", afirmou.





Outros reforçaram a cobrança sobre Cláudio Castro. "Poderia me falar quem é o governador do Rio de Janeiro e o que ele está fazendo pra combater esse tipo de situação?", questionou outro usuário. "Ainda bem que a segurança do RJ é de responsabilidade do governador Cláudio Castro (PL) e não do prefeito", afirmou outro.