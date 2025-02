Lula recebe Tarcísio no Palácio do Planalto e discute obras federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira (12/2) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para uma conversa de última hora no Palácio do Planalto. Tarcísio estava na capital federal e pediu um encontro ainda nesta manhã, o que foi atendido pelo petista.

A reunião durou cerca de uma hora, e, oficialmente, tratou sobre ações do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no estado paulista, segundo interlocutores da Presidência da República.

Tarcísio veio a Brasília para um encontro com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar da dívida do estado. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também veio à capital para tratar do tema.

O encontro ocorreu logo cedo, antes de evento para anunciar investimentos na indústria da Defesa. Lula cancelou sua agenda programada para esta tarde para organizar as viagens que fará ao Amapá, amanhã (13), e ao Pará, na sexta (14). Ele participaria da entrega do Prêmio Jovem Cientista, no Sesi Lab, ainda hoje.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia