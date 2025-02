Petróleo no Amazonas: Lula reclama de 'lenga-lenga do Ibama'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas, nesta quarta-feira (12/2) e reclamou da falta de autorização do Ibama a estudos de viabilidade técnica da área pela Petrobras.

"Se depois a gente vai explorar é outra discussão. O que a gente não pode ficar é nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo parecendo que é um órgão contra o governo", disse Lula em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá.

Segundo o presidente, até a semana que vem o Ibama se reunirá com a Casa Civil para discutir a autorização.

O pedido da Petrobras é para perfuração de um novo poço na margem equatorial, etapa quando se busca estudar a viabilidade técnica e econômica da exploração, antes de iniciar a produção de petróleo.

Lula disse que quer que o petróleo seja explorado nessa região, mas antes precisa pesquisar e ver "se tem petróleo e a quantidade de petróleo".

"O que nós queremos é que o governo diga qual a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável e tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas e vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza", disse Lula.

"A gente não pode saber que temos uma riqueza embaixo de nós e a não vamos explorar, até porque é dessa riqueza que a gente vai construir a famosa e sonhada transição energética", completou.

O presidente já defendeu exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas em outras ocasiões, inclusive a rádios de Minas Gerais na semana passada.

Além de Lula, defendem o empreendimento a primeira-dama Janja, o ministro Alexandre Silveira, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A área energética do governo e a Petrobras argumentam que a Foz do Amazonas é essencial para substituir o declínio da produção do pré-sal na próxima década.

Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), afirma que só a análise técnica do Ibama pode determinar se é sustentável, ou não, realizar o empreendimento. Ela tem apoio da ministra de Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e de ambientalistas.