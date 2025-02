Podcast discute pedágios na Grande BH, supersalários do TJMG e moradias

O Política EM Pauta está de volta, nesta sexta-feira (21/2), após um breve hiato. Com os temas mais quentes da semana em Minas Gerais, os repórteres Bruno Nogueira, Alessandra Mello e Larissa Figueiredo debateram sobre a privatização das rodovias estaduais do vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, os supersalários do judiciário mineiro e o atraso em obras do Minha Casa, Minha Vida.



Escute:

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) publicou no sábado (15/2) o edital de concessão de 124 km das rodovias MG-010, MG-424 e LMG-800, todas no norte da Grande BH. O edital prevê 12 praças de pedágio, algumas em distâncias menores do que 4 km entre elas, e preços que vão desde R$ 1,66 até R$ 5,04. Previsão de investimentos de R$ 5 bilhões em 30 anos, com o leilão em junho. O tema tem gerado intensos debates entre vereadores, deputados estaduais e federais.

Levantamento do núcleo de dados do Estado de Minas, divulgado no domingo (16/2), mostrou que 741 juízes e desembargadores do TJ de Minas Gerais receberam mais de R$ 200 mil em janeiro, valor bem acima do teto de R$ 46,3 mil que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa parte do valor se dá a título de indenização e auxílios, os chamados penduricalhos.

Em Minas, ao mesmo tempo que a Fundação João Pinheiro (FJP) computa 556 mil domicílios com algum tipo de vulnerabilidade, o Minha Casa, Minha Vida registra 9.167 imóveis em construção ou já embargados pelo governo federal por diferentes motivos. Dessas quase 10 mil casas nunca entregues, cerca de 5,1 mil tiveram contratos assinados entre 2009 e 2018.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia