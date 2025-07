Idosa passa o carro por cima de crianças em BH por acreditar ser entulho

Dois meninos de 11 anos de idade ficaram feridos depois de serem atropelados no Bairro Colonial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (15/7). A motorista do veículo, uma idosa de 61 anos, acreditou que o barulho do atropelamento fosse devido a entulho na pista.

O acidente aconteceu na Rua Imbuia, na altura do número 118. Um dos meninos precisou ser internado para procedimento cirúrgico, com uma fratura no crânio e escoriações no olho esquerdo e no tronco. Já a outra criança teve uma lesão no crânio, no couro cabeludo, boca e em um dos olhos, e seria avaliado por cirurgião.

Aos militares, um dos meninos contou que estava sentado com o amigo na rua e que a motorista estava usando celular, por isso não os viu. Ele contou que não tiveram tempo de escapar. A informação foi confirmada pela outra criança e os depoimentos foram acompanhados por familiares. Uma testemunha os viu saindo de baixo do veículo, depois de ouvir um barulho.

Em sua defesa, a motorista, de 61 anos, contou que fez uma conversão na Rua Imbuia, ouviu um barulho e pensou que tinha passado por cima do entulho. Ela seguiu com o carro e só depois percebeu que as crianças pediam socorro.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher disse que não viu as crianças porque o lote da esquina estava com um mato alto. Depois de perceber o que tinha ocorrido, a idosa parou o carro e acionou os bombeiros e a polícia.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que segue com o caso.

Morte de criança por atropelamento

Na última segunda-feira (14), um menino de 12 anos morreu atropelado após um carro invadir a pista de caminhada da Avenida Olinto Meireles, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele caminhava com o pai quando foi atingido.

O pai do menino afirmou que não viu o veículo porque ele veio por trás. O carro Ford Ka invadiu o canteiro central, atropelou três pessoas, atravessou a pista e bateu de frente com o veículo que seguia no sentido contrário.

O Samu foi acionado e confirmou a morte da criança por traumatismo cranioencefálico com otorragia e fratura na esquerda. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal.

Em conversa com os militares, o condutor do carro, de 47 anos, disse que teve um apagão na hora do acidente. Ele afirmou que tomou um paracetamol na hora do almoço devido a uma dor de garganta. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia e teve o carro removido para o pátio do Detran por estar com a documentação irregular.

Nessa quarta-feira (15/7), o motorista foi solto mediante o pagamento de fiança de R$ 5 mil.