Momento da chegada de equipe da PM de Uberaba ao local do crime

Uma quadrilha especializada no furto de motocicletas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi alvo da operação Áspide, da Polícia Civil, nesta terça-feira (3/12). A ação teve início a partir da investigação desencadeada pela prisão do cabeça da organização criminosa.



Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão cautelar, expedidos pela quinta vara criminal da comarca de Uberlândia. Pessoas nas cidades de Alfenas, Sul de Minas, e São Paulo (SP) também estavam entre suspeitos.

A quadrilha, segundo a Polícia Civil, furtava motocicletas de baixa cilindrada, receptava veículos produtos de crime e falsificava documentos públicos, além de adulterar sinais identificadores de veículos automotores.





O objetivo era desmontar as motos e vender as peças para pequenas oficinas. Além disso, a organização adulterava-as para revenda em redes sociais como "finan", veículos que tinham débitos de financiamento junto a instituições bancárias.



A investigação começou há um ano com a prisão do líder, de 23 anos, em flagrante, quando ele estava com uma moto furtada e adulterada. Ele tinha comparsas que o auxiliavam na adulteração de identificação chassi e motor, confecção de placas falsas, documentos falsificados e na prospecção de interessados em adquirir os veículos.



O homem apontado como cabeça da quadrilha, mesmo com apenas 23 anos, é investigado em sete inquéritos policiais e foi autuado duas vezes em flagrante por crimes contra o patrimônio. Ele tem ainda duas condenações pelo mesmo tipo de crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Ao todo, foram empenhados 80 policiais civis, sendo que 60 em Uberlândia, para que os mandados fossem cumpridos de forma simultânea.