Homem morre em desabamento durante realização de obra em BH

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (11/3) durante uma obra no Bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima, um idoso de 78 anos, trabalhava no local e foi atingida pelo desabamento de um muro.

Após o incidente, os trabalhadores acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou militares ao local. De acordo com informações da corporação, três equipes realizaram os trabalhos de retirada da vítima dos escombros, mas o homem morreu no local.

A Defesa Civil compareceu ao local e, após inspeção, constatou que os imóveis vizinhos não sofreram impactos. O responsável pelo empreendimento foi notificado para manter o isolamento da área afetada.

O acidente ocorreu em uma obra particular, situada na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, ainda em fase de fundação. A perícia foi acionada para investigar as causas do desabamento.

