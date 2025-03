Mineira de 91 anos ingressa na faculdade: ‘Só vou parar quando morrer’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Iolanda Ribeiro Conti diz estar animada com a nova empreitada. Ela é caloura do curso de Nutrição da Universidade de Guarulhos (UNG), em São Paulo. A aluna tem 91 anos e, no fim de 2024, viralizou com sua formatura no Ensino Médio. Agora, ela começa uma nova jornada para a realização de seu sonho.

Nascida em Piranguçu, no Sul de Minas, dona Iolanda conquistou uma bolsa integral na faculdade por causa de sua história. Quando criança, ela não pôde frequentar a escola, já que, muito cedo, começou a trabalhar na roça com os pais. Ainda na infância, Iolanda foi levada por uma mulher, que acabou a forçando a fazer todo o trabalho doméstico.

“Ela sempre falou que queria realizar esse sonho, que não conseguiu quando criança. A minha mãe veio de Minas Gerais por conta que uma mulher foi até a casa dos meus avós e prometeu que trariam ela para São Paulo para fazer companhia para a filhinha dela e prometeu também que iria cuidar da minha mãe como se fosse filha dela. Mas quando ela chegou aqui foi tudo diferente. Ela começou a bater na minha mãe, a maltratar. Minha mãe começou a fazer um trabalho análogo à escravidão, e cresceu sem estudo nenhum. Ela era completamente analfabeta”, conta a filha de dona Iolanda, Vera Lúcia Ribeiro Conti, que é fisioterapeuta.

Em 2016, Vera decidiu matricular a mãe na escola, onde aprendeu a ler e a escrever. Em 2023, ela completou o Ensino Fundamental e, no fim do ano passado, o Ensino Médio. Na formatura, perguntaram qual seria seu próximo passo. E dona Iolanda já sabia o que queria.

“Ela disse que queria estudar Nutrição porque sempre quis ajudar as pessoas a se alimentarem direito e aconselhá-las”, disse a filha. Sabendo disso, os próprios professores da faculdade começaram a se organizar para matriculá-la, com direito a uma visita surpresa para contar a novidade.

“Foi uma maravilha, eu fiquei muito contente. Era um sonho que eu queria realizar. Foi Deus que abriu uma porta para mim”, declarou Iolanda.

Dia a dia nas aulas

As aulas acontecem de forma híbrida, com turmas presenciais três vezes por semana e aulas remotas. É a filha Vera que é responsável por levar e buscar a mãe na faculdade e dar suporte no que for necessário. Quando perguntada sobre qual é a melhor parte de ser uma aluna universitária, dona Iolanda é categórica: “Todas as partes são boas, graças a Deus”.

Dona Iolanda com os colegas de classe Arquivo pessoal

As aulas presenciais são as favoritas, já que permitem que ela conviva com os colegas. “Já fiz amizade. São pessoas maravilhosas, gente muito boa, respeitadora, carinhosa. Os professores são bons e têm muita paciência comigo”, completa.

“Vai ser uma troca para mãe e para os colegas também. Tem alunos de 18 anos, que também acabaram de sair do Ensino Médio. São quase 70 anos de diferença. E eles estão todos empolgados. Outro dia ela falou para a professora que não estava conseguindo enxergar direito. Ela falou: ‘Dona Iolanda, não se preocupa, nós temos o ensino adaptado’. O importante é ela estar ali, realizando o sonho dela”, destaca a filha.

E logo no primeiro dia de aula, ela já foi recepcionada de forma especial por toda a comunidade acadêmica. Os corredores foram tomados por alunos e professores de todos os cursos, que fizeram questão de cumprimentá-la. “Todos tratam ela muito bem, é a primeira pessoa de 91 anos que está estudando na faculdade. Por isso que ela diz que todas as partes são boas, desde as aulas até a entrada da faculdade, conversar com o reitor, conversar com o diretor, conversar com o coordenador… ela ama tudo”, detalha Vera.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, conta que ter dona Iolanda no quase de discentes da universidade é uma forma de empoderar a todos. "A história de vida da dona Iolanda é um exemplo para todos nós. A determinação e obstinação dela em estudar foi algo que motivou a UNG e o Grupo Ser Educacional a contribuir com este projeto em fazer a graduação de Nutrição. Ela recebeu a bolsa Integral em nossa Universidade por mérito. E podemos dizer que dona Iolanda é a representação da força feminina em todas as idades, algo emblemático neste Mês da Mulher. Para nós, é uma alegria tê-la como nossa aluna”, declara.

‘Só vou parar quando eu morrer’

Vera conta que toda a família está muito orgulhosa, especialmente porque muitas pessoas duvidaram do potencial da mãe. “Muitas vezes as pessoas pensam que a vida acabou para os idosos, que eles têm que ficar sentadinhos na cadeira deles, vendo a vida passar. Só que a minha mãe não escolheu isso para ela. Uma pessoa falou para ela que era hora de ela parar e descansar. Mas ela falou que de jeito nenhum”, relata.

Um morador de Atibaia, no interior de São Paulo, completou 90 anos recentemente com uma festa temática que viralizou na internet. Reprodução de vídeo TIK TOK guiadocinefilo A comemoração de Antônio Massei ganhou decoração do filme de animação “Up: Altas Aventuras” (2009), da Pixar. Reprodução de vídeo TIK TOK guiadocinefilo O tema da festa foi escolhido pela semelhança física entre o aniversariante e o personagem principal da animação, o velhinho Carl Fredricksen. Reprodução de vídeo TIK TOK guiadocinefilo As imagens circularam nas redes sociais e receberam milhares de curtidas . “90 anos do vô e o tema foi Up: Altas Aventuras por um novo motivo”, escreveu a neta de Antônio Massei em uma postagem no TikTok. Reprodução de vídeo TIK TOK guiadocinefilo A mesa de aniversário recebeu diversos itens alusivos ao filme. Um painel gigante do personagem Carl Fredricksen e balões completaram o cenário da festa. Reprodução de vídeo TIK TOK guiadocinefilo “Up - Altas Aventuras” faturou mais de 700 milhões de dólares em bilheteria em 2009 e, no ano seguinte, conquistou duas estatuetas do Oscar (Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora). Divulgação Na trama, o idoso viúvo Carl Frederiksen, de 78 anos, parte para realizar um sonho antigo de descobrir o Paraíso das Cachoeiras, na Venezuela. Carl, um menino escoteiro de 8 anos, o acompanha nessa aventura. Divulgação O filme foi criado pelo estúdio americano Pixar, com sede na Califórnia. Em 2006, a empresa foi comprada pela The Walt Disney Company. Coolcaesar/Wikimédia Commons Referência mundial em animação por computação gráfica, a Pixar já lançou 28 longa-metragens em quase 30 anos. Divulgação Pixar O primeiro foi "Toy Story", em 1995. O filme, que conta a história dos brinquedos presentes no quarto do menino Andy, tornou-se um clássico da animação. Divulgação/Pixar Toy Story, com os personagens Woody, Buzz e cia., é maior série da Pixar. A previsão é de que em 2026 chegue aos cinemas “Toy Story 5”. Veja a seguir outros sucessos da Pixar! Divulgação Em 2003, a Pixar conquistou seu primeiro Oscar de Melhor Animação, com “Procurando Nemo”. O filme conta a história de um peixe-palhaço que parte em uma jornada aquática para reencontrar seu filho, que foi capturado. Divulgação No ano seguinte, a Pixar emplacou outro sucesso, “Os Incríveis”. O longa conta a história de um super-herói “aposentado” que tenta retomar a vida de aventuras. Reprodução/Pixar Ratatouille (2007) - A animação tem como protagonista Remy, um rato de esgoto em Paris que sonha se tornar um chef de cozinha. Divulgação/Pixar WALL-E (2008) - Na trama, o protagonista é o último robô remanescente na terra de um grupo incumbido de limpar o planeta. Divulgação Disney Valente (2012) - História da princesa Mérida, que desafia a tradição de seu reino para poder construir seu próprio caminho na vida. Divulgação/Pixar Divertida Mente (2015) - A animação mostra as emoções que habitam a cabeça da menina Riley, de 11 anos: Alegria, Medo, Tristeza, Raiva e Nojinho. Divulgação/Pixar Viva - A Vida é uma Festa (2017) - Inspirada no feriado mexicano do Dia dos Mortos, a animação conta as aventuras de Miguel, um menino de 12 anos que sonha ser um músico famoso. Divulgação/Disney/Pixar Divertida Mente 2 (2024) - A Pixar/Disney volta à mente de Riley, agora com 13 anos, na pré-adolescência, tendo de lidar com novas emoções. Ansiedade, Inveja, Tédio, Vergonha e Nostalgia entram em cena. Divulgação/Pixar “Elio”, que conta a história de um menino com alienígenas, será a próxima animação original da Pixar. Ela tem lançamento previsto para abril de 2025. Divulgação/Pixar Voltar Próximo

“Os idosos não devem desistir de viver, desistir de buscar. Porque, olha, não tem coisa mais triste no mundo que é você não saber assinar seu nome. E quando minha mãe aprendeu a assinar o nome dela, ela ficou muito feliz”, ressalta.

“Eu gosto de alegria, de conversar, sabe? É muito bom. A gente quer viver. Viver e aprender. E querer é poder”, completa Iolanda.

Com o curso pela frente, a idosa tem um só objetivo: estudar até o fim da vida. “Eu só vou parar quando eu morrer. Enquanto eu puder, se Deus quiser, eu vou continuar, com muita esperança e muita vontade. E eu vou alcançar”, diz, determinada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela ainda aproveita para aconselhar os mais jovens a privilegiar os estudos. “Não parem de estudar, porque amanhã vão poder ser alguém na vida e alcançar coisas melhores. Porque a gente sem estudo, a gente não é nada. Dá um jeitinho de estudar. E nós precisamos ajudar eles também, porque às vezes tem algum que não tem ajuda e a gente precisa ajudar eles para me ajudar. Eu se eu puder ajudar, vou ajudar também”, incentiva.