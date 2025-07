BH: integrante de grupo de mensagens de abuso sexual infantil é alvo da PF

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um morador de Belo Horizonte foi alvo de uma operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil na manhã desta quinta-feira (3/7).

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou com o recebimento de informações das autoridades espanholas, que relataram a participação de um brasileiro em um grupo de aplicativo de mensagens voltado à prática do crime.

As informações foram obtidas a partir da análise de provas coletadas em operação realizada pela polícia espanhola em seu território.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Federal realizou diligências e identificou o brasileiro mencionado pelas autoridades estrangeiras. Com autorização da Justiça Federal, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no endereço do investigado.

Durante a ação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à perícia detalhada para identificar outros possíveis envolvidos, além de eventuais vítimas retratadas nas imagens e vídeos localizados.



