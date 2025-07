Morta pela mãe: criança é enterrada e mulher vai para hospital psiquiátrico

O corpo da criança de 7 anos, assassinada pela própria mãe, de 31, em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, foi enterrado no início da noite de terça-feira (1º/7). O crime aconteceu pela manhã, por volta das 7h30, na Rua Renato Monteiro Junqueira, no Bairro São Cristóvão. Em seguida, ela tentou se matar.

A mulher foi transferida nesta quarta (2/7) para o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, na região central do estado. Antes, ela estava no hospital Casa de Caridade Leopoldinense depois de ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com cortes superficiais nos pulsos e no pescoço.

A mãe confessou o crime aos policiais. Ela afirmou ter dopado a filha com clonazepam. Em seguida, a asfixiou e, depois, desferiu um golpe de faca na região do peito da criança. Após o crime, cortou os pulsos da menina.

As investigações apontam que o crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento com o pai da criança, ocorrido há cerca de um ano. Ela não estaria sabendo lidar com essa separação.

Testemunhas relataram que, antes do homicídio, a mulher publicou mensagens nas redes sociais que faziam referência ao assassinato. O pai da criança contou que, pouco antes do crime, a mãe mandou a filha ligar para ele e dizer: “Vamos para o mundo de Neves”.

Durante a perícia foram apreendidos a faca utilizada no crime, o celular da mãe, embalagens de medicamentos e uma carta escrita à mão, com detalhes sobre o ocorrido.

Com informações da TV Alterosa*