Motorista estaciona caminhão, deixa desengatado e cai em ribanceira de 20m

Um caminhão caiu em uma ribanceira no Bairro Jardim Califórnia, em Patos de Minas, Região Alto Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (30/7).

O motorista de 56 anos estacionou o veículo numa área de terra na lateral da pista. De repente, o caminhão começou a se movimentar em direção a um matagal e o condutor percebeu que não havia engatado o veículo. O homem tentou retomar o controle do caminhão mas não conseguiu impedir a queda.

O caminhão desceu uma ribanceira de cerca de 20 metros e colidiu contra uma grota (abertura ou cavidade causada por água em encostas ou morros). O motorista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Como o local é de difícil acesso, os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos de salvamento em altura. A vítima se feriu e foi estabilizada em prancha rígida com o apoio do SAMU e içada de volta à parte segura do terreno. Ele apresenta suspeita de fratura no braço esquerdo e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa para avaliação médica.A remoção do caminhão ficou sob responsabilidade da transportadora.

