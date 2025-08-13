Município e restaurante são condenados por morte de ciclista no Norte de MG

Segundo o processo, o acidente aconteceu em 8 de fevereiro de 2021, quando a vítima, de 40 anos, estava andando de bicicleta com a filha de 13 anos no quadro do veículo, e colidiram com uma placa de publicidade colocada na via de forma irregular. Devido ao forte impacto, o homem faleceu e a filha ficou ferida.

A viúva e as três filhas do ciclista entraram com uma ação judicial alegando ilegalidade do restaurante ao instalar a placa publicitária, e omissão do município em não fiscalizar, pois a placa estava em local irregular, com invasão da pista de rolamento.

Em primeira instância o juiz condenou ambos a pagar uma indenização de R$ 20 mil para cada filha, além de pensão para ser dividida entre as três filhas até a data em que cada uma completasse 25 anos. Os réus recorreram alegando que o ciclista também contribuiu para que o acidente acontecesse. Município é condenado por suspender transporte a criança com deficiência

Após o recurso, a decisão foi modificada em segunda instância. Para a relatora do processo, a desembargadora Maria Inês Souza houve culpa concorrente (quando ambas as partes contribuem para o fato), pois a forma com que a vítima estava carregando a filha na bicicleta contribuiu para o acidente, atrapalhando sua visão e seu equilíbrio. Diante dos fatos, a magistrada reduziu o valor da indenização para R$ 10 mil por danos morais e limitou a pensão mensal de um terço do salário mínimo apenas para a filha que também se feriu no acidente. "A instalação de placa publicitária em local irregular, com invasão de pista de rolamento, configura conduta ilícita ensejadora de indenização por danos decorrentes de acidente. O município responde objetivamente por omissão na fiscalização do uso indevido do espaço público que contribuiu para o acidente fatal. Entretanto, a culpa concorrente da vítima mitiga, mas não afasta, a responsabilidade civil dos réus, devendo refletir na quantificação da indenização”, disse a juíza.