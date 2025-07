Justiça condena Alexandre Correa por violência doméstica contra Ana Hickmann

A Justiça de São Paulo condenou Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, a um ano de prisão em regime aberto por violência doméstica. A sentença foi divulgada nesta terça-feira (22/07) pelo advogado da apresentadora, Roberto Leonessa, em entrevista ao g1. A condenação ainda inclui o pagamento de R$ 10 mil por danos morais.

A decisão foi proferida pela juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher, na capital paulista. De acordo com informações publicadas pelo portal LeoDias, o caso segue passível de recurso na 2ª instância da Justiça de São Paulo.

Pronunciamento de Ana Hickmann



À medida que a notícia da condenação se espalhava, Ana Hickmann se manifestou ao Metrópoles, evidenciando o alívio após meses de angústia. “Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar”, declarou a apresentadora.

Atrito financeiro e novas acusações



A ação judicial movida por Ana Hickmann também ganhou notoriedade após ela expor que arcava sozinha com as responsabilidades financeiras relacionadas ao filho do casal. Segundo a artista, o ex-marido teria abandonado suas obrigações paternas, mesmo continuando a lucrar com palestras, ações publicitárias e participações em podcasts.

A resposta veio rapidamente. A defesa de Alexandre Correa, por meio de nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, alegou que a inadimplência não decorre de negligência, mas sim de bloqueios financeiros que, segundo o advogado Bruno Ferullo, impedem seu cliente de acessar contas bancárias e empresas onde foi sócio por mais de duas décadas. “A inadimplência da pensão alimentícia decorre da absoluta falta de recursos financeiros”, afirmou o defensor.

Desdobramentos ainda por vir



Embora a sentença estabeleça regime aberto, os desdobramentos do caso ainda podem tomar novos rumos, especialmente diante da possibilidade de recursos e da contínua exposição do conflito na mídia. O processo reacende debates sobre violência doméstica, impunidade e os desafios enfrentados por mulheres públicas que denunciam abusos dentro de casa.

The post Justiça condena Alexandre Correa por violência doméstica contra Ana Hickmann appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.