Homem reage a roubo e é esfaqueado em Uberlândia

Um homem reagiu a um assalto e foi esfaqueado na saída de um bar no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, nesse domingo (4/5). O crime aconteceu enquanto a vítima, de 26 anos, esperava um carro de aplicativo que a levaria para casa, após sair de um bar universitário.

De acordo com a Polícia Militara (PM), o homem foi surpreendido por um ladrão que gritou "perdeu" ao anunciar o assalto. O homem tentou reagir, mas foi agredido com socos, chutes e uma facada no tórax, que o derrubou. O pulmão direito da vítima foi perfurado.

O motorista de aplicativo que atendeu à solicitação do homem foi quem o ajudou e chamou uma viatura da PM que passava pelo local. O celular da vítima foi roubado, junto com cartão de crédito e documentação.

A polícia procura imagens de câmeras de segurança para ajudar na identificação do autor do crime, pois a vítima não conseguiu vê-lo com detalhes devido ao ataque surpresa e a briga em seguida. Já a vítima segue internada no Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberrlândia (HC-UFU).