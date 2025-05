Feriado movimenta hotéis e comércio em Poços de Caldas

O feriado prolongado da Semana Santa, somado ao de Tiradentes, movimentou o turismo em Poços de Caldas – MG. A cidade mineira, conhecida por sua infraestrutura turística e atrações ecológicas, como as águas termais, recebeu milhares de visitantes durante os dias de descanso.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pela unidade Thermas All Inclusive Resort Water World, feriados mais longos como esse favorecem o aumento do fluxo turístico em Poços de Caldas, que já tem tradição em receber visitantes de diversas partes do país.

“Com dois feriados praticamente colados, muita gente aproveita para fazer as malas e curtir um tempinho fora da rotina. A combinação de atrações naturais com uma programação especial em hotéis e resorts atrai quem busca descanso, mas também quer aproveitar atividades em família”, explica.

O profissional também ressalta que, em datas assim, há um aumento significativo na ocupação dos hotéis. Ainda de acordo com informações da prefeitura da cidade, a rede hoteleira fechou o período com 95% de ocupação. Segundo Aly, o setor hoteleiro se prepara investindo em melhorias nos serviços, ampliando atividades de lazer e oferecendo pacotes mais completos, que incluem alimentação, recreação e até experiências temáticas.

“Na prática, isso se reflete nos números: muita procura, reservas feitas com antecedência e uma expectativa alta de ocupação máxima durante os dias de folga. Ou seja, o cenário é bem positivo — tanto pra quem trabalha no setor quanto pra quem vai curtir a estadia”, analisa.

A movimentação dos turistas tem um impacto direto e positivo na economia da cidade. Em 2024, segundo o site da prefeitura de Poços de Caldas, o feriado da Semana Santa movimentou aproximadamente R$ 5 bilhões, beneficiando diversos setores. “O movimento nos hotéis é só a ponta do iceberg — quando os turistas chegam, eles também consomem nos restaurantes, bares, lojinhas de artesanato e até nos mercados e farmácias. Todo mundo ganha”, acrescenta Ricardo.

Além disso, o especialista explica que há um efeito em cadeia. O setor de alimentação, por exemplo, costuma reforçar as equipes e abastecer os estoques com mais variedade para atender à demanda. “E isso também vale pros guias de turismo, motoristas de aplicativo, artesãos, o turismo movimenta vários segmentos da economia local”, detalha.

Turismo e preservação ambiental caminham juntos

Para dar conta da demanda e, ao mesmo tempo, manter um equilíbrio entre o crescimento turístico e a preservação ambiental, a cidade mineira, por meio da concessão do Circuito Integrado do Turismo (CITUR), está investindo em revitalizações que buscam respeitar a paisagem e melhorar a experiência dos visitantes. É o caso de pontos como o Véu das Noivas, a Fonte dos Amores e o Recanto Japonês.

Ricardo explica que a ideia não tem sido apenas reformar os espaços, mas repensar seu uso. Segundo ele, há mais controle de acesso, cuidados com as trilhas, melhorias na sinalização e ações educativas voltadas à preservação ambiental.

“Essa nova fase da cidade representa um avanço importante. Crescimento turístico não precisa significar degradação, e aqui o exemplo tem sido bem positivo”, afirma.

Programação especial no Thermas All Inclusive Resort durante a Páscoa

Com o objetivo de receber os turistas no clima da Páscoa, o Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas lançou a campanha “Páscoa Extraordinária”, realizada entre os dias 17 e 21 de abril. Na quinta-feira, o hotel promoveu um jantar italiano especial, acompanhado de música ao vivo.

Na sexta-feira, houve um espetáculo temático chamado “Pascoal Label”. Já o sábado foi voltado para brincadeiras, com a Oficina de Ovos de Páscoa e outras atividades recreativas e esportivas para toda a família.

“O ponto alto foi o domingo de Páscoa, com a Caça aos Ovos pelo parque e a visita do Coelhinho para crianças e adultos. Por fim, na segunda-feira, realizamos a Festa das Cores”, finaliza o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

Para mais informações, basta acessar: hotel-thermas-resort-walter-world