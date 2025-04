Suspeitos de roubar celulares em show de Gusttavo Lima em BH são presos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, de 26 e 31 anos, foram presos na noite desse sábado (26/4), acusados do roubar celulares no camarote do show do sertanejo Gusttavo Lima, realizado na noite de ontem no Mineirão. Com eles, foram apreendidos 11 celulares de vítimas que estavam no local.

A PM foi acionada pelas vítimas. O Serviço de Inteligência da corporação detectou, com a ajuda de filmagens de câmeras de segurança do estádio, que um veículo tinha deixado o local, logo no começo da apresentação do cantor.

A partir daí, esse carro passou a ser monitorado e foi localizado na Avenida Contagem, no Bairro Santa Inês. O veículo foi interceptado e os dois ocupantes revistados. Em poder deles, estavam os 11 celulares, roubados no Mineirão.

Bem vestidos

Os dois presos, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, estavam bem vestidos como forma de não chamar a atenção, pois estavam no camarote do show.

Ao levantar a ficha dos dois suspeitos, descobriu-se que eles já tinham cometido o mesmo crime outras vezes, também em shows do Gusttavo Lima. Uma dessas vezes foi em Goiânia e a outra, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.