Drogaria oferece teste gratuito de hipotireoidismo em BH e região

Moradores de Belo Horizonte e região têm a oportunidade de realizar gratuitamente o teste para detecção de hipotireoidismo em 36 lojas da Drogaria Araujo. A ação tem como objetivo alertar a população sobre os riscos da doença, que afeta principalmente mulheres a partir dos 35 anos, mas também pode atingir homens e até crianças. Segundo a rede de farmácias, os testes estarão disponíveis enquanto durar o estoque.

O exame oferecido é o TSH, que avalia a quantidade do hormônio estimulador da tireoide no sangue. A coleta é feita de forma rápida e segura, com uma pequena gota de sangue retirada da ponta do dedo. A análise é realizada no próprio local, com orientação de farmacêuticos capacitados.

A iniciativa faz parte da política de cuidados em saúde da Araujo, que inclui outros serviços como aferição de pressão, testes rápidos e vacinação. Os testes estarão disponíveis enquanto durarem os estoques, sendo recomendado confirmar previamente com a loja sobre a disponibilidade e presença do profissional habilitado.

O hipotireoidismo

O hipotireoidismo ocorre quando a glândula tireoide produz menos hormônios do que o necessário para o bom funcionamento do organismo. Entre os sintomas mais comuns, estão cansaço excessivo, ganho de peso inexplicável, lentidão no raciocínio, alterações no sono, menstruação irregular, queda de cabelo, pele seca e constipação intestinal.

Confira as unidades participantes:

Gutierrez - (31) 3270-5393 - Av. André Cavalcanti, 222 – Belo Horizonte/MG

Estoril - (31) 3270-5583 - Av. Professor Mário Werneck, 1340 – Belo Horizonte/MG

Diamond Mall - (31) 3270-7945 - Av. Olegário Maciel, 1600, Loja BG 14 – Belo Horizonte/MG

Castelo - (31) 3270-5395 - Av. dos Engenheiros, 560, Loja 01 – Belo Horizonte/MG

Savassi - (31) 3270-5366 - Av. do Contorno, 6115 – Belo Horizonte/MG

Cristiano Machado - (31) 3270-5873 - Av. Cristiano Machado, 2400 – Belo Horizonte/MG

Sion - (31) 3270-5190 - Av. Uruguai, 752 – Belo Horizonte/MG

Contagem - (31) 3270-5631 - Praça Farmacêutico João Rocha da Cunha, 39 – Contagem/MG

Praça da Bandeira - (31) 3270-5413 - Praça da Bandeira, 180 – Belo Horizonte/MG

Padre Eustáquio - (31) 3270-5493 - Rua Padre Eustáquio, 2208, Loja 30 – Belo Horizonte/MG

Stop Center (Nova Lima) - (31) 3270-5509 - Av. Toronto, 508, Loja 23 – Nova Lima/MG

São Pedro - (31) 3270-5377 - Av. Nossa Senhora do Carmo, 1440 – Belo Horizonte/MG

Izabel Bueno - (31) 3270-5980 - Rua Izabel Bueno, 743 – Belo Horizonte/MG

BH Shopping - (31) 3270-5497 - Rod. BR-356, 3049, Lojas 1 e 2 – Belo Horizonte/MG

Gustavo Ayala - (31) 3270-5391 - Av. do Contorno, 9867 – Belo Horizonte/MG

McDonald's (Cristiano Machado) - (31) 3270-7894 - Av. Cristiano Machado, 1911 – Belo Horizonte/MG

Planalto - (31) 3270-5397 - Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1691, Loja 07 – Belo Horizonte/MG

São Lucas - (31) 3270-7924 - Praça Hugo Werneck, 450 e 455 – Belo Horizonte/MG

Minas Shopping - (31) 3270-7892 - Av. Cristiano Machado, 4000, Loja 411 – Belo Horizonte/MG

Lagoa Santa - (31) 3270-7928 - Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, 2495, Letra A – Lagoa Santa/MG

Vaz de Melo - (31) 3270-5447 - Av. Afonso Vaz de Melo, 1125 – Belo Horizonte/MG

Palmares - (31) 3270-5045 - Av. Bernardo de Vasconcelos, 2449, Loja 01 – Belo Horizonte/MG

Cidade Nova - (31) 3270-5188 - Rua Coronel Pedro Paulo Penido, 128 – Belo Horizonte/MG

Santa Mônica - (31) 3270-5353 - Rua Augusto dos Anjos, 400, Loja 6 – Belo Horizonte/MG

Vila Soleil (Betim) - (31) 3270-5637 - Av. Artur da Silva Bernardes, 446, Loja 01 – Betim/MG

Spasso Shopping (Sabará) - (31) 3270-5160 - Av. Contagem, 1322, Loja 102 – Sabará/MG

Alfredo Noronha - (31) 3270-5365 - Av. Afonso Pena, 2122 – Belo Horizonte/MG

Del Rey - (31) 3270-5455 - Av. Presidente Carlos Luz, 3001, Loja 2014 – Belo Horizonte/MG

Boulevard - (31) 3270-5847 - Av. dos Andradas, 3000, Loja 1004 – Belo Horizonte/MG

Gil Diniz (Contagem) - (31) 3270-5499 - Av. Prefeito Gil Diniz, 777 – Contagem/MG

Amazonas - (31) 3270-5489 - Av. Amazonas, 4746 – Belo Horizonte/MG

Vila Maria (Lagoa Santa) - (31) 3268-9933 - Rua Pinto Alves, 3548 – Lagoa Santa/MG

Vila Recreio (Betim) - (31) 3268-9931 - Av. Bandeirantes, 777 – Betim/MG

Para mais informações sobre a campanha e unidades participantes, acesse o site da Drogaria Araujo ou entre em contato com a loja mais próxima.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino