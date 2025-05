Bombas com homem Na porta de ministério tinham pólvora, parafuso e prego

Dois artefatos explosivos estavam em posse de Flávio Pacheco da Silva e foram destruídos pelos militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na noite desta quinta-feira (22/5), em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social. O homem foi imobilizado e preso depois de quase duas horas de negociação com os militares.

Um vídeo feito pela PM mostra a detonação de um dos materiais explosivos. Segundo o major Rapha Brooke, a técnica usada foi um dispositivo de neutralização de explosivos com jato de água, em que um jato concentrado de altíssima pressão é disparado para destruir o explosivo. A polícia ainda analisa os materiais, mas à princípio são de fabricação caseira.

Nas buscas, os policiais encontraram, na mochila de Flávio, cerca de 20 bombinhas pequenas, chamadas de bombas de “São João”.

Evacuação

Flávio estava acompanhado da mulher e das duas filhas crianças. A todo momento, o homem segurava uma das meninas no colo e, segundo a PM, recusava-se a se render e dizia que estava em posse de material explosivo. Pela delicadeza da ocorrência, todo o prédio do MDS foi evacuado por volta das 16h.

“No momento de distração dele, foi feita a mobilização por parte da PMDF. A esposa, que aparentemente está grávida, e as duas crianças estão sendo atendidas e cuidadas pelos bombeiros.