Suspeita de bomba interdita prédio de ministério em Brasília

O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social foi interditado, na tarde desta quinta-feira (22/5), após militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) serem acionados para uma ocorrência de suspeita de artefato em frente ao local. Todo o ministério foi evacuado. Veja:

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a operação Petardo, que tem objetivo de lidar com ocorrências desse tipo, foi acionada.

Militares do BOPE entraram em negociação com o homem acusado de portar um suposto artefato explosivo em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social. A Polícia Militar informou que o objeto tem as características de uma bomba e, por isso, o fato é tratado como ameaça.

O homem está acompanhado da esposa e de duas filhas e estaria usando como escudo uma das crianças. Segundo o major Rapha Brooke, o suspeito fala palavras desconexas. “Tudo indica que seja um material explosivo por todas as características. O artefato está na mureta, em frente ao gramado, e apresentava o possível dispositivo que poderia ser o acionador”, informou.

Na conversa com os policiais, o homem disse que tentou asilo na embaixada e chegou a citar atendimentos pela Polícia Federal. O prédio do Ministério foi completamente evacuado.