Homem que estava com bomba na frente de ministério é preso

Correio Braziliense - Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam o homem acusado de portar um artefato explosivo em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, na tarde desta quinta-feira (22/5). O suspeito foi identificado como Flávio Pacheco da Silva.

A mulher e as duas filhas dele, que estavam no local, foram resgatadas em segurança. O suspeito chegou a usar uma das crianças como escudo durante a negociação com a polícia.

Segundo a Polícia Militar, o objeto tinha características de uma bomba e, por isso, o caso foi tratado como ameaça. O major Rapha Brooke informou que "o homem dizia palavras desconexas" e mencionou tentativas de asilo em embaixadas e atendimentos anteriores pela Polícia Federal.

O prédio do ministério foi completamente evacuado, e o artefato foi deixado sobre uma mureta, em frente ao gramado, com indícios de conter um possível dispositivo de acionamento.

