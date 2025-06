Vaqueiro bêbado coloca fogo na mulher com filho de 3 anos no colo

Um vaqueiro, de 31 anos, derramou gasolina na companheira, de 22, enquanto ela segurava o filho de 3 anos no colo, e depois ateou fogo, em Cuparaque, na região do Rio Doce, na noite desse sábado (14/6). A vítima teve 40% do corpo queimado e se salvou ao entrar em uma piscina da casa de um vizinho. O filho do casal não se feriu e ficou sob responsabilidade da avó paterna, já que o homem fugiu.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem chegou em casa bêbado e agressivo. A corporação foi acionada na avenida Pedro Ferreira Tomé, no bairro Aldeia, pouco antes das 22h. No local, a mulher foi encontrada com diversas queimaduras pelo corpo. Aos militares, ela relatou que o companheiro chegou em casa embriagado e "bastante nervoso", ordenando que ela saísse da casa da família.

No entanto, segundo relato, enquanto a vítima estava no quintal da casa com o filho no colo, o suspeito pegou um galão de gasolina, derramou sobre mãe e filho e, com um isqueiro, acendeu as chamas. Neste momento a vítima se jogou na piscina de uma casa vizinha e depois correu para a rua pedindo socorro, momento em que foi acolhida por moradores do local.

O suspeito, com quem a vítima mantém uma união estável, correu em sua direção mais uma vez, tentando reacender as chamas, mas sem sucesso. Os fatos foram confirmados à PM por testemunhas. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levada para o posto de saúde local e, em seguida, para uma unidade de saúde na cidade de Governador Valadares, na mesma região. O quadro dela é estável, mas ela teve cerca de 40% do corpo queimado.

A polícia deu início às buscas pelo suspeito, chegando até a casa da mãe dele, onde não foi encontrado. No entanto, testemunhas relataram que, ao perceber a chegada dos policiais, ele pulou muros e fugiu por uma área próxima. Os militares seguiram realizando buscas, mas, até este domingo (15/6), ele não foi localizado. Já na casa da vítima, o galão usado no crime foi coletado.

Caso semelhante em Piraúba (MG)

Já em Piraúba, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, outra tentativa de feminicídio semelhante foi registrada na noite desse sábado (14/6). De acordo com a PM, assim como no primeiro caso, um pintor, de 44 anos, tentou colocar fogo no corpo da companheira grávida, de 28, usando gasolina. A vítima relatou que estava há cerca de um ano com o suspeito e que vinha sofrendo ameaças de morte nos últimos dias.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher sofria com socos e empurrões e já sofreu diversas ameaças. Além de agressividade, o autor do crime também demonstra ciúmes excessivo, já tendo dito que se a mulher “não fosse dele, não seria de mais ninguém”.

Nesse sábado, o homem chegou em casa e, com uma garrafa de gasolina, derramou o líquido inflamável em seu corpo. Antes que ele acendesse as chamas, ela conseguiu correr e se abrigar na casa de vizinhos. Neste momento, o suspeito retornou em casa e pegou uma faca, tentando esfaquear a vítima. Ele tentou fugir, mas foi contido e preso.