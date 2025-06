Simões diz que discussão sobre privatização não é por falta de investimento

O governador de Minas em exercício, Mateus Simões (Novo) afirmou, nesta segunda-feira (23/6), que a discussão sobre alienação do controle da companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) não é por falta de investimentos do estado no empresa.

"Muitos colocam em dúvida: 'Tá falando em alienação do controle porque a empresa está sucateada, porque a empresa não está dando conta de investir' e isso não é verdade. A Copasa nunca esteve tão bem gerida quanto está hoje. Aliás, é isso que nos dá tranquilidade para discutir alienação do seu controle", comentou.

O governo de Minas Gerais deve tentar federalizar a Copasa no âmbito do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) como forma de amortizar a dívida do Estado com a União. A empresa está avaliada, segundo o próprio Simões, em cerca de R$ 4 bilhões.

Caso o Governo Federal não aceite, o Estado busca privatizar a companhia. Contudo, uma lei que exige uma consulta popular vem sendo vista como empecilho para o avanço do tema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Simões também afirmou que a companhia tem eficiência operacional e que está pronta para receber investimentos.