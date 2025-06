Ato em Juiz de Fora defende mandato de Glauber Braga (PSOL/RJ)

Um ato em defesa do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL/RJ) será realizado nesta sexta-feira (27/6), a partir das 17h, em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O próprio parlamentar confirmou presença no evento, organizado por apoiadores do mandato e movimentos sociais.

Glauber enfrenta um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, após ser acusado de agredir Gabriel Costenaro, integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), dentro da Casa Legislativa. Imagens mostram Glauber desferindo chutes e empurrões contra Costenaro, segundo a denúncia acolhida pelo Conselho, que aprovou a perda de mandato em abril.

Após a decisão, o parlamentar iniciou uma greve de fome e permaneceu 24 horas por dia na Câmara, em protesto. O presidente da Casa, Hugo Motta, já declarou que a votação em plenário sobre a cassação de Glauber Braga ocorrerá apenas após o recesso parlamentar, previsto para julho.

Os organizadores do ato afirmam que a cassação representa "perseguição política". Segundo eles, "o movimento visa, portanto, reforçar o apoio popular à sua permanência na Câmara dos Deputados e denunciar as tentativas de enfraquecer a representatividade democrática. O que a extrema direita faz é um ataque feroz, na tentativa de evitar críticas e desarticular a oposição política como a que Glauber Braga faz".

