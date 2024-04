Depois de uma discussão com o militante do MBL, que durou cerca de cinco minutos, Braga o expulsou do prédio do Congresso Nacional a pontapés

Um dia depois de protagonizar um momento de discussão e que chegou ao uso de agressão, nos corredores da Câmara, o deputado Glauber Braga (PSol-RJ) afirmou nesta quarta-feira (17/4) que seu gesto foi uma reação ao "conjunto de ataques" que têm sido alvo de Gabriel Costenaro, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Depois de uma discussão com Costenaro que durou cerca de cinco minutos, Braga o expulsou do prédio do Congresso Nacional a pontapés. O bate-boca seguiu do lado externo, na rua, onde o militante pedia para que filmassem. Nas suas redes, ele tem imagens de provocações contra políticos do PSol. Separados, os dois foram levados para prestarem depoimento no Departamento de Polícia Legislativa (Depol).

Braga comentou o assunto nesta quarta, quando presidia sessão da Comissão de Legislação Participativa (CLP). O deputado de esquerda contou que essa foi a quinta provocação de Costenaro contra ele.

"Não foi a primeira vez que esse sujeito faz isso. Já é conhecido. Foi a quinta vez. Na quarta vez, ele ameaçou a mãe de um militante do nosso mandato. Ele utiliza dessa covardia, não fala publicamente, mas no privado, com ameaças gravíssimas. O resultado de ontem foi uma reação a um conjunto de ataques que ele já vinha fazendo. E não começou ontem", disse Glauber, que ganhou apoio de alguns colegas da comissão, caso de Luiza Erundina (PSol-SP).

"Expresso aqui meu desagravo. Foi uma ofensa inominável e me senti pessoalmente atingida. Não se pode aceitar esse nível de baixaria e desrespeito a um representante do povo. Não entendo a omissão da direção dessa casa, que não tem cuidado para que os nossos mandatos sejam atingidos, com esses riscos que Vossa Excelência está correndo. Não só na integridade física, mas na integridade política", disse Erundina.

Pedido de cassação



Deputados da oposição anunciaram ontem que vão pedir a cassação de Braga por conta desse episódio. O anúncio foi feito pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP). Um grupo de deputados da oposição deu uma coletiva ontem no Salão Verde da Câmara. Costenaro estava presente.

"Nós vamos ingressar hoje não apenas com um processo judicial, para que ele responda pelo que disse, mas também para que responda no Conselho de Ética, pedindo a cassação do deputado porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum", declarou Kataguiri.