Após os ataques do bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta quarta-feira (17/4) a regulação das redes sociais. O magistrado participou de uma cerimônia no Congresso Nacional destinada à entrega do anteprojeto que revisa o Código Civil. Na ocasião, ele elogiou a iniciativa do Senado e lembrou da necessidade de lidar com as plataformas.

“Nós vamos ter a necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar das questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós já éramos felizes e não sabíamos”, afirmou Moraes.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, instituiu, em agosto do ano passado, um grupo de trabalho formado por juristas para modernizar o Código Civil vigente, que foi instituído em 2002. Sob o comando do ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o colegiado elaborou uma nova minuta com 2.046 artigos e entregou nesta quarta-feira aos parlamentares.