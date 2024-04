Bruno Barral é ex-secretário de Educação de Salvador da gestão do ACM Neto

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nomeou Bruno Oitaven Barral como novo secretário de Educação de Belo Horizonte. Ele já exerceu o mesmo cargo em Salvador, na Bahia, durante o governo do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na edição dessa terça-feira (16/4).

Bruno Barral entra como titular da pasta. Anteriormente, no dia 2 deste mês, a prefeitura tinha nomeado Fernanda de Siqueira Neves interinamente após a saída de Roberta Rodrigues Martins Vieira.

As substituições na prefeitura ocorrem após as exonerações dos indicados pelo secretário de Estado do Governo, Marcelo Aro (PP).

A mudança de secretários acontece em meio às últimas acomodações partidárias visando as eleições municipais em outubro.