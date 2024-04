Ricardo Camarinha, médico da Presidência da República na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode entrar na mira de investigados da Polícia Federal (PF). De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, o profissional da saúde foi mencionado como funcionário fantasma da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), em depoimentos feitos à corporação na semana passada.

Segundo a colunista, Camarinha foi apontado por funcionários da Apex do escritório de Miami. Segundo os depoentes, o médico recebia o salário de R$ 36,8 mil sem aparecer para trabalhar na agência. Ainda segundo os funcionários, o médico foi nomeado por ordem expressa de Jair Bolsonaro ao general Mauro Cid, que era chefe da Apex em Miami.

Os depoimentos podem resultar em um inquérito contra o médico, que ainda mora nos Estados Unidos.

Como informou o colunista Aguirre Talento, do site “Uol”, os três funcionários da Apex Miami prestaram depoimentos à PF na investigação das joias da Arábia Saudita envolvendo Bolsonaro.

A PF apura se o ex-ajudante de ordens Mauro Cid usou a estrutura da Apex para vender irregularmente peças que Bolsonaro ganhou como presidente que pertenciam ao Estado brasileiro e não a ele.

Quem é Camarinha?

Ricardo Camarinho era o médico que acompanhava Bolsonaro em viagens e em internações hospitalares. Ele também foi visto em janeiro do ano passado visitando o ex-presidente em Orlando.