“Não é objetivo cassar colega”, disse deputado que pediu… cassação de Glauber Braga

Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, declarou em setembro do ano passado que cassar colegas não era “seu objetivo”. No entanto, nesta quarta-feira, 2, solicitou a cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.

Relator do pedido de cassação de Braga por chutar um militante do MBL, Magalhães afirmou em seu parecer que o deputado do PSOL cometeu “desvio de conduta” devido à agressão.

“Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado [deputado Glauber Braga] extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção da perda do mandato”, diz a decisão de Magalhães.

Em setembro do ano passado, em uma discussão com a deputada Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo, Magalhães afirmou que seu objetivo não era cassar colegas, justificando assim sua abstenção na votação que aprovou a cassação do mandato de Chiquinho Brazão no Conselho de Ética.

O parecer de Magalhães sobre a cassação de Braga ainda precisará ser votado pelos membros do Conselho de Ética, que podem aceitar ou rejeitar as conclusões. A votação foi paralisada após o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pedir vista do texto do relator.