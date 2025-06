Erika Hilton sobre assessores: ‘Quando podem, fazem minha maquiagem'

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) negou, nesta terça-feira (24/6), ter contratado maquiadores com recursos públicos e afirmou que a acusação disseminada nas redes sociais é "uma invenção". Em pronunciamento nas redes, a parlamentar rebateu críticas e sugeriu que o episódio se trata de perseguição política. Segundo a deputada, os funcionários mencionados atuam como secretários parlamentares, mas que, quando podem, fazem a sua maquiagem.



"Não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete. Isso é simplesmente uma invenção", disse. "O que eu tenho são dois secretários parlamentares que, todos os dias, estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e no exterior", continuou.

Não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete. Isso é simplesmente uma invenção.



O que eu tenho são dois secretários parlamentares que, todos os dias, estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings,… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 24, 2025

A declaração da parlamentar ocorre após viralizar nas redes sociais a informação de que dois assessores de Erika Hilton, Ronaldo Hass e Indy Montiel, atuariam exclusivamente como maquiadores. Ambos são secretários parlamentares lotados em seu gabinete, com salários pagos pela Câmara dos Deputados.

Segundo Erika, os dois profissionais acompanham de forma direta sua agenda institucional e é "tudo completamente comprovado por fotos, vídeos e pelo próprio trabalho cotidiano deles".

"E sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares", justificou a deputada.



Para a parlamentar, os ataques que ela vêm sofrendo são "sintomas de uma perseguição" por parte da extrema-direita, para "uma tentativa de desmonte generalizado de tudo que alguém faz e já fez".

"Um tweet, que virou uma matéria de título tendencioso, que virou trending topic, que virou uma onda de tweets e postagens de parlamentares da extrema-direita e daquelas figurinhas de sempre. Isso não são sintomas de uma reação por uma contratação vista como suspeita num gabinete. Isso temos dia sim, dia não, na política. E nunca acontece dessa forma", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete. Isso é simplesmente uma invenção.



O que eu tenho são dois secretários parlamentares que, todos os dias, estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings,… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 24, 2025

Em seu pronunciamento, Erika Hilton ainda mencionou iniciativas de seu mandato que teriam incomodado adversários políticos, como a articulação contra projetos da bancada conservadora e a coleta de assinaturas para a tramitação da PEC que propõe o fim da escala 6x1. "Que a indigestão dessa gente comigo continue se acumulando. Que os exploda por dentro. Porque aqui, eu e meu gabinete continuaremos trabalhando", afirmou.