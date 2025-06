Perfil do Instagram investigado no STF com críticas a delação é vinculado a email de Mauro Cid

(FOLHAPRESS) - Um documento enviado pela Meta ao STF (Supremo Tribunal Federal) mostra que o perfil no Instagram @gabrielar702 foi aberto em 19 de janeiro de 2024 em email vinculado ao tenente-coronel Mauro Cid.

O email maurocid@gmail.com foi criado pelo militar em 2005, no início de sua carreira como oficial do Exército. O mesmo endereço já foi citado em outras investigações contra o tenente-coronel, como a da venda dos presentes de Estado recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A resposta da Meta, que é proprietária da plataforma, reforça a suspeita de que Mauro Cid era o dono do perfil na rede social que manteve contato com o advogado Luiz Eduardo Kuntz sobre detalhes de sua delação premiada com a Polícia Federal.

O tenente-coronel negou ao Supremo a titularidade da conta. "Esse perfil não é e nunca foi utilizado por Mauro Cid, pois, ainda que seja coincidente com o nome de sua esposa, com ela não guarda qualquer relação", disse a defesa de Cid.

O uso da conta no Instagram ficou conhecido após o chefe da equipe de defesa de Bolsonaro, Celso Vilardi, ter perguntado ao militar durante depoimento em 9 de junho se havia usado o perfil para conversar com amigos.

Cid disse que não tinha usado o perfil e que o desconhecia. Na última semana, porém, Kuntz apresentou ao STF a íntegra das conversas que supostamente manteve com Mauro Cid de janeiro a março de 2024 por meio da rede social.

O perfil da rede social enviou mensagens, em primeira pessoa, com críticas ao processo de delação, alegando que se sentiu pressionado pela PF em depoimentos e que os investigadores teriam um objetivo preestabelecido de prender Bolsonaro.