Após taxação de Trump, Cleitinho pede impeachment de Alexandre de Moraes

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) usou as redes sociais nesta quarta-feira (9/7) para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Correligionário de Jair Bolsonaro (PL), Cleitinho destacou um trecho da carta de Donald Trump, endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual o chefe de Estado norte-americano classificou como uma “vergonha internacional” o modo como o ex-presidente tem sido tratado no Brasil.

Inelegível, Bolsonaro é réu no caso da trama golpista, e o julgamento é aguardado por assessores de ministros e advogados envolvidos no processo para ocorrer em setembro. Caso seja condenado, a pena pode ultrapassar 40 anos de prisão.

Taxação de 50% de Trump ao Brasil tem um nome, ministro Alexandre de Moraes. Ele precisa ser impichado! pic.twitter.com/tjNnblta2I — Cleitinho (@cleitinhotmj) July 10, 2025

“A culpa de tudo que está acontecendo entre Estados Unidos e Brasil é do ministro Alexandre de Moraes. (...). Ele viola os direitos humanos e acordo internacional. A culpa maior é do Senado, que já poderia ter o impichado há muito tempo”, declarou.

Recentemente, o senador já havia solicitado formalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a abertura de um processo de impeachment. A iniciativa ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes suspender atos do governo federal e do Congresso Nacional relacionados ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Cleitinho afirma que o Judiciário tem ultrapassado seus limites e cobra uma reação do Senado.

Agora, o reforço no pedido de impeachment feito nas redes pelo senador mineiro nesta quarta-feira ocorre após Donald Trump anunciar aumento de 50% nas tarifas dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

O republicano enviou uma carta ao presidente Lula na qual trata, além da questão econômica, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. No documento, ele ordena que a Justiça pare imediatamente de julgar o líder da extrema-direita brasileira.

