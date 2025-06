Filme de terror e vampiros será filmado em Minas

Serão realizadas de 30 de junho a 21 de julho, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, as filmagens do longa-metragem de terror "Nicole". O filme é a nova produção da Technoscope Films. A direção é de Jotagá Crema, um dos diretores e roteiristas da série 3%, da Netflix.

As inscrições para elenco e figurantes do filme estão abertas. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de junho, por meio deste link.

Segundo informações divulgadas pelo produtor executivo do filme, Ricardo Tilim, para participar não é necessário ter experiência prévia em atuação.

"Estamos em busca de homens e mulheres de todos os perfis, com idade a partir de 10 anos, para participar do teste de elenco e figuração, que será on-line. Para participar basta preencher o formulário e enviar um vídeo de apresentação com até um minuto. É preciso dizer nome, idade, cidade e contar um pouco sobre você", explicou Ricardo.

Com duração de cerca de 100 minutos, o longa-metragem "Nicole" é sobre uma jovem sonhadora que é seduzida a se juntar a um grupo de vampiras controladas por um vampiro manipulador. A história mostra a garota enfrentando a sua dominância para se libertar e continuar viva.

A personagem principal, Nicole, será interpretada pela atriz Alana Campos, que atuou no musical "O Mágico de Oz". Além dela, no elenco do filme há atores conhecidos: como Daniel Rocha, que já fez várias novelas, como "Avenida Brasil", da TV Globo; Raissa Chaddad, da novela "Chiquititas", do SBT, e Cassia Gois, da série "Sessão de Terapia", da Globoplay.

O projeto do filme "Nicole" foi o vencedor do edital estadual de longas-metragens da Lei Paulo Gustavo, com orçamento aprovado de R$ 2 milhões.

Visitas e intenção do filme

O diretor Jotagá Crema informou que ele e sua equipe de produção visitaram, durante a semana passada, vários espaços em Uberaba, com o objetivo de definir as locações para as gravações do filme. "A cidade é bem preservada e tem identidade", comentou Crema.

Segundo ele, a intenção com o filme é mostrar uma história de vampiro, com personagens profundos, de uma forma original e com características de terror. "Queremos que o filme gere orgulho para os fãs desse gênero e para a população da cidade", finalizou.