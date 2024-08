O deputado paraguaio Eulalio Gomes, do governista Partido Colorado, morreu, nesta segunda-feira (19), durante uma troca de tiros com a polícia antidrogas em uma operação de busca em sua casa no nordeste do país, informaram fontes oficiais.

"Os intervenientes foram repelidos com tiros e responderam o fogo ferindo mortalmente o parlamentar", indicou o chefe da Polícia, delegado Carlos Benítez, à imprensa.

