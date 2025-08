Zema oficializa troca no comando da Secretaria de Educação de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) oficializou a troca no comando da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Nesta sexta-feira (1º/8), foi publicada, no Diário Oficial do Estado, a exoneração do secretário Igor de Alvarenga.

Para o lugar dele, foi nomeado Rossieli Soares, ex-ministro da Educação no governo Michel Temer (MDB). A mudança já havia sido anunciada na última sexta-feira (25/7), mas só foi efetivada oficialmente nesta semana.

Professor efetivo da rede estadual, Alvarenga atuou como vice-diretor e diretor de escola pública antes de ingressar na gestão estadual. Exerceu o cargo de subsecretário de Articulação Educacional entre 2019 e 2022, até ser alçado ao comando da pasta.

Ao comentar a saída de Alvarenga, na semana passada, Zema agradeceu pela contribuição. “Por ter sido professor e diretor de escola na rede estadual, ele trouxe a visão de quem entende as necessidades da educação na ponta. Foi com a sua colaboração que chegamos ao topo do ranking de alfabetização do país, ampliamos a política de intercâmbio para todas as escolas de Minas, com o Passaporte Mineiro do Conhecimento, e lideramos a formação profissional de jovens no Brasil com o Programa Trilhas de Futuro”, afirmou o governador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O novo secretário, Rossieli Soares, além de ter comandado o Ministério da Educação, acumula passagens pelas secretarias de Educação dos estados do Amazonas, Pará e São Paulo. A escolha do nome foi articulada pelo vice-governador Mateus Simões (Novo), pré-candidato ao Palácio Tiradentes em 2026, como parte de uma estratégia para dar maior visibilidade à gestão estadual.