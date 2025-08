Tebet sobre Eduardo Bolsonaro: 'Moleque, coisa de quem não ama o país'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), voltou a criticar nessa quarta-feira (30/7) a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos buscando apoio de políticos americanos para aplicar sanções contra membros dos três poderes e contra o Brasil.

"É papelão, é coisa de moleque, coisa de quem não ama o país, quem coloca a sua família acima da família brasileira. Um deputado que serve ao país dizendo que se não tiver anistia pro pai vamos continuar operando contrário ao país", afirmou em entrevista à Jovem Pan.

A parlamentar, que tem forte ligação com o agronegócio brasileiro, afirmou que o governo do presidente Donald Trump está sendo induzido ao erro e que as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de negociar vêm sendo ignoradas.

Eduardo Bolsonaro celebrou e assumiu a responsabilidade pelo anúncio de Trump de taxação de 50% sobre produtos brasileiros que entram nos EUA. O parlamentar e o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo alegaram que a medida é necessária para atingir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e que afetar os brasileiros é um “remédio amargo” pela “liberdade”.

Entre as exigências para o fim das sanções está a aprovação no Congresso de anistia total e irrestrita aos réus da tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), militares e membros do alto escalão do seu governo. Caso a proposta seja aprovada, bolsonaristas afirmam que o Judiciário não poderá declarar a medida inconstitucional, apesar da função do poder ser avaliar a constitucionalidade das decisões dos outros poderes.

O governo americano anunciou na última quarta a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, que bloqueia e congela ativos do ministro nos Estados Unidos, além de afetar operações bancárias e com empresas que atuam no país.