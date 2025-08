Datafolha: 57% dizem que Trump erra ao exigir fim do julgamento de Bolsonaro

A nova pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (31/7), relata que 57% da população brasileira acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está equivocado ao pedir pela interrupção do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por parte da Justiça brasileira.

Para 30% dos entrevistados, o chefe da Casa Branca está certo em tentar interferir na Justiça brasileira. De acordo com o levantamento, 7% das pessoas não souberam responder ou não opinaram.

Ao anunciar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, Trump condicionou a medida com o encerramento da "caça às bruxas" do STF contra o aliado Bolsonaro. O ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de estado.

O instituto testou cenários com pessoas que votaram em Bolsonaro e Lula nas eleições presidenciais de 2022. Entre os bolsonaristas, 66% acreditam que Trump está certo. Em contrapartida, 28% acreditam que está errado, e 6% não opinaram ou não souberam responder.

No cenário apenas com eleitores de Lula, 82% enxergam equívoco da parte de Trump; 13% concordam com ele, e outros 5% não responderam.

A pesquisa também buscou apurar se os entrevistados veem perseguição por parte da Justiça brasileira diante de Bolsonaro, assim como Trump sugeriu. Como resultado, 50% dos brasileiros acreditam que não. Outros 45% acreditam que sim. Os 5% restantes não opinaram.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos de 130 cidades distintas, entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais, ou para menos.

Tarifaço vai prejudicar a economia

A pesquisa Datafolha ainda apurou que 89% dos entrevistados acreditam que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos vai prejudicar a economia brasileira.

Dos entrevistados, 66% dizem que o tarifaço vai "prejudicar muito" a economia; 23% dizem que vai "prejudicar um pouco". 7% acreditam que a medida não trará prejuízos e 4% não souberam opinar.

