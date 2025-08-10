Câmara e ALMG: direita é digitalmente hegemônica entre deputados mineiros

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

No cenário da política contemporânea, a tradicional disputa entre esquerda e direita excede os limites físicos dos parlamentos, comícios e campanhas eleitorais e se torna um debate perene nas redes sociais. A pouco mais de um ano do pleito de 2026, o Estado de Minas mostra que, entre os deputados federais e estaduais de Minas Gerais, nomes conservadores e alinhados ao bolsonarismo quase monopolizam os resultados relacionados ao sucesso digital, conforme levantamento feito pela Opus Consultoria & Pesquisa.

A pesquisa analisou o perfil no Instagram dos 53 deputados federais de Minas Gerais e dos 77 deputados estaduais e listou 15 nomes com maior engajamento entre os integrantes da Câmara dos Deputados e 15 da Assembleia Legislativa (ALMG) de janeiro a julho deste ano. O resultado do levantamento mostra que mais de 80% da soma de curtidas, compartilhamentos e comentários dos 30 parlamentares se deram em publicações de nomes da direita.

Desses 30 deputados mineiros com maior impacto digital, 14 são de direita, 12 de esquerda e 4 de centro. Os nomes conservadores somam 132 milhões de engajamentos, 80,86% do total; os progressistas somam 25 milhões de curtidas, compartilhamentos e comentários, 15,32% do total.

Os percentuais são semelhantes ao se analisar o número de seguidores. Os parlamentares de direita somam quase 24 milhões de perfis os seguindo, 78,77% do total; ao passo que os da esquerda têm 4,3 milhões de seguidores, 14,33% do cômputo geral.

Dominância digital

Os dados mostram uma intensa dominância digital dos parlamentares mineiros de direita sobre os de esquerda. Matheus Dias, diretor da Opus Consultoria & Pesquisa, ressalta que o cenário não é uma exclusividade do estado e se repete pelo Brasil. Existem vários fatores que indicam explicações para o efeito e o especialista indica que uma das causas é uma capacidade maior dos deputados conservadores abordarem temas de grande alcance mesmo que sem relação com a própria atividade política.

Além das atribuições

O especialista aponta que parlamentares da direita são eficientes em tratar de temas com apelo popular, ainda que decidir sobre os assuntos em questão não faça parte da prerrogativa do cargo. Dias usa as atribuições de um deputado estadual como exemplo.

“Quando você lê quais são as competências de um deputado estadual, não necessariamente tem a ver com as publicações que eles estão fazendo nas redes. Não se está defendendo uma pauta que ele tem, via de regra, competência para legislar. Quando se aborda a questão criminal, o endurecimento de penas e a mudança da legislação, estamos falando de competências do Congresso Nacional. Mas, mesmo assim, os parlamentares estaduais conseguem capitalizar em cima desses assuntos”, analisa.

Dias ainda aponta que esse comportamento contribui para um círculo vicioso que envolve a falta de compreensão do brasileiro sobre quais são as atribuições de cada cargo dentro da estrutura política do país.

“Isso revela a falta de conhecimento do próprio eleitor sobre as atribuições de cada cargo. Quando conversamos diretamente com a população sobre o papel de vereadores, deputados estaduais e federais, percebemos que o eleitor médio tem grande dificuldade em distinguir as competências de cada um. Diante dessa falta de clareza, muitos parlamentares passam a abordar temas fora de sua alçada nas redes sociais, justamente porque esses assuntos geram identificação, engajamento e, em muitos casos, resultam em votações expressivas, mesmo sem relação direta com suas funções legislativas”, complementa

O fenômeno Nikolas

Nikolas Ferreira (PL) explica parte da dominância da direita mineira no cenário digital. Nas redes sociais, os números do deputado federal mais votado do Brasil em 2022 são ainda mais superlativos que os das urnas. O levantamento da Opus mostra, por exemplo, que entre janeiro e julho, ele teve 96,3 milhões de engajamentos em suas publicações no Instagram, o que representa 72% de todas as curtidas, comentários e compartilhamentos dos outros 52 deputados mineiros somados no mesmo período.

Dentro do grupo dos 15 deputados federais mineiros com maior sucesso no Instagram neste ano, Nikolas tem mais que o dobro dos seguidores dos 14 outros parlamentares no ranking. Entre as 20 publicações de integrantes da bancada mineira, todas foram feitas pelo parlamentar bolsonarista.

Outro ponto que chama a atenção é a frequência de publicações. Enquanto a média dos 15 deputados federais de Minas com mais engajamento nas redes fez 289 posts nos sete meses iniciais de 2025, Nikolas fez apenas 59. Matheus Dias aponta para um comportamento distinto do deputado bolsonarista em relação aos seus colegas.

“Quem falou primeiro sobre o caso da taxação do Pix, por exemplo, foi o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Isso foi ressoando, foi ganhando proporção e aí chega o Nikolas e consegue organizar todo esse pensamento. Ele tem um canal de distribuição absurdo no Instagram, uma rede muito capilarizada e com engajamento altíssimo. Quando ele coloca essa discussão sobre a taxação do Pix, cria uma crise de proporções nacionais para o governo federal. A dinâmica do Nikolas é essa: a de ter o momento certo para entrar nas discussões, quando já existe uma base na opinião pública relevante. Ele então consegue aumentar a proporção dessa discussão através do posicionamento, através da oratória e dos próprios algoritmos que distribuem os conteúdos de forma orgânica”, afirma.

Atrás de Nikolas, oito outros deputados federais mineiros superaram a marca de 1 milhão de engajamentos entre janeiro e julho. São eles: André Janones (Avante). com 9,6 mi; Maurício do Vôlei (PL), com 8,5 mi; Fred Costa (PRD), com 3,4 mi; Padre João (PT), com 2,2 mi; Duda Salabert (PDT), com 2,2 mi; Junio Amaral (PL), com 1,9 mi; Rogério Correia (PT), com 1,8 mi; e Célia Xakriabá (PSOL), com 1,6 mi.

Liderança na ALMG

Na Assembleia Legislativa, a liderança em engajamento ficou com um fenômeno recente no quesito da atuação digital. Delegada Sheila (PL) teve um crescimento de 280% no número de seguidores em 2025 e atingiu a marca de 9,3 milhões de interações com suas publicações no Instagram. Policial civil de carreira, Sheila apostou em uma atuação virtual com uma linguagem visual padronizada e grava vídeos com divulgação de notícias e alertas sobre crimes violentos.

A ampla maioria de suas publicações é destinada ao debate contra a pedofilia e a divulgação de pornografia infantil. O PL de Delegada Sheila ocupa as três primeiras posições do ranking de deputados estaduais com mais engajamento e 7 das 15 vagas.

