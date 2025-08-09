Assine
overlay
Início PlatôBr

O que representam as denúncias de Hugo Motta contra 14 deputados

O presidente da Câmara enviou para análise da corregedoria os casos relacionados à obstrução da mesa diretora durante dois dias esta semana

Publicidade
Carregando...
Eumano Silva e Rafaela Rosa
Eumano Silva e Rafaela Rosa
Repórter
09/08/2025 00:29

compartilhe

Siga no
x
O que representam as denúncias de Hugo Motta contra 14 deputados
O que representam as denúncias de Hugo Motta contra 14 deputados crédito: Platobr Politica

A ocupação da mesa diretora da Câmara começa a produzir consequências para parlamentares que estiveram no centro dos fatos que abalaram o Congresso esta semana. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar nesta sexta-feira, 8, denúncias contra 14 deputados que participaram da obstrução dos trabalhos nos primeiros dias de trabalho no segundo semestre.

Ao tomar a iniciativa, Motta tenta restaurar a disciplina no plenário e retomar o controle dos trabalhos legislativos, prejudicados pelos protestos da semana passada. O gesto do presidente da Câmara também representa mais um fator de tensão na crise instalada no Congresso desde a segunda-feira, 4, por causa da reação de parlamentares da oposição à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. 

O parlamentares relacionados nas representações são os seguintes: Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); Nikolas Ferreira (PL-MG); Júlia Zanatta (PL-SC); Luciano Zucco (PL-SC); Allan Garcês (PP-MA); Caroline de Toni (PL-SC); Marco Feliciano (PL-SP); Domingos Sávio (PL-MG); Marcel Van Hattem (Novo-RS); Zé Trovão (PL-SC); Bia Kicis (PL-DF); Carlos Jordy (PL-RJ); Marcos Pollon (PL-MS); Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Depois da corregedoria, os casos serão analisados pelo Comitê de Ética e pela mesa diretora. Em caso de votação sobre perda de mandato, a decisão será tomada pelo plenário.

Acusada por deputados da oposição de dar um empurrão em Nikolas Ferreira, a deputada Camila Jara (PT-MS) ficou fora da lista. Dos 14, cinco haviam sido denunciados ao Comitê de Ética na quinta-feira pelos líderes do PT, Lindbergh Farias (RJ), e do PSOL, Talíria Petrone (RJ).

Os deputados são acusados de ocupação e bloqueio do plenário em protesto contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. “A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise”, afirmou a mesa diretora em nota. As punições podem variar de suspensão por até seis meses à cassação do mandato.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay