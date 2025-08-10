Eduardo Bolsonaro exalta último presidente da ditadura por relação com EUA
Filho de Jair Bolsonaro (PL), deputado compartilhou vídeo de encontro de João Batista Figueiredo com Ronald Reagan em 1982
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) exaltou neste domingo (10/8) o ex-presidente João Batista Figueiredo (1918-1999), último ditador do período militar (1964-1985), como exemplo de liderança que levava a sério a relação entre Brasil e Estados Unidos. “Esses tempos retornarão”, escreveu em suas redes sociais.
O parlamentar ainda compartilhou um vídeo de uma visita de estado de Figueiredo aos Estados Unidos, quando ele se encontrou com o presidente Ronald Reagan (1911-2004) em 1982. Na ocasião o americano fez uma série de elogios a política externa brasileira e ao crescimento do país.
“Brasil é uma força independente para moderação e equilíbrio do hemisfério. Enquanto os dois países tiveram desentendimentos, o que é natural e esperado entre amigos, nós nunca perdemos o respeito e admiração mútua, característica da nossa relação”, disse Reagan na época.
???????????????????? 1982, tempo em que o Brasil tinha um presidente e as relações EUA-Brasil eram levadas a sério. Esses tempos retornarão. pic.twitter.com/c0Lp2uJLQ5— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 10, 2025
Figueiredo, ao ser o último presidente da ditadura militar, conduziu o processo de abertura lenta e gradual iniciado por Ernesto Geisel. Documentos da época revelam que o acordo do regime com as lideranças civis para o retorno do país à democracia envolvia a anistia aos militares, baseado em um pacto de não revanchismo, e a eleição de um político moderado. Figueiredo seria sucedido pelo ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves (1910-1985).
O mineiro tinha o perfil conciliador considerado ideal pelos militares, que já reconheciam a abertura como inevitável. Mas, quando Tancredo Neves ficou doente e o vice-presidente José Sarney precisou tomar posse como chefe do Executivo, Figueiredo se recusou a passar a faixa para o seu sucessor.
João Batista Figueiredo é avô do jornalista Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde os dois trabalharam para que o governo de Donald Trump sancionasse o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).